L'Olimpia resta imbattuta al Forum, Brindisi piegata in rimonta 92-87 

Fabrizio Carcano 01 maggio 2022 a

a

a

Reduce dalle fatiche europee a Istanbul l’AX Armani Exchange timbra il cartellino in campionato, restando imbattuta al Forum (15 vinte su 15) con una vittoria casalinga in rimonta sull’Happy Casa Brindisi, battuta nell’ultimo minuto per 92-87. Successo che a due giornate dalla fine della regular season garantisce aritmeticamente il secondo posto ai biancorossi, con 46 punti, dietro alla capolista Virtus Bologna a quota 50, davanti a Brescia terza.

Eurolega, l'Olimpia cade in gara 4 a Istanbul ed è fuori dalle finali

Due punti conquistati con le seconde linee con Bentil, Daniels e Grant protagonisti, insieme al pivot Biligha protagonista oscuro in difesa. Olimpia priva degli infortunati Delaney e Melli, oltre che di Hines e Rodriguez fuori per turnover, costretta ad una domenica di inseguimento fin da subito. Brindisi, spinta dall’ex con il dente sempre avvelenato, Alessandro Gentile, vola subito sul 4-14 acquisendo quei 7-8 punti di vantaggio che saranno il copione del pomeriggio al Forum. Pugliesi che tentano di scappare, girando sul 16-27 la prima boa per toccare il massimo vantaggio sul 16-29, e Milano che per restare in partita si aggrappa ai canestri Grant e Daniels, due americani protagonisti di una stagione sotto tono e spesso criticati, soprattutto il primo. L’Happy Casa tiene difensivamente e con Redivo e Harrison resta sempre davanti di 6/7 punti chiudendo all’intervallo sul 44-50. Datome, capitano assenza di Melli, e a Bentil ricuciono nel terzo periodo, con l’AX più volte a meno uno, Brindisi però pesca triple da Udom e Visconti e con una prodezza balistica di Gentile, alla chiusura del terzo quarto, va nuovamente sul 63-72. Milano non molla, Messina rilancia il tiratore Daniels che infila tiri pesanti avviando la rimonta completata dopo duecento secondi sul 77-77 da un siluro di Hall.

Eurolega, AX Armani più forte degli infortuni: batte l'Efes 73-66 nonostante i ko di Delaney e Rodriguez

Brindisi spinge ancora con Gentile, allunga sull’81-87 con i canestri consecutivi di Perkins e Ricci e l’Olimpia che rimonta con Grant e Bentil e trova il suo primo vantaggio sull’88-87 a 89 secondi dalla sirena con Bentil. Finale tutto di marca milanese, con Brindisi che non trova più il canestro e l’AX Armani che la chiude con i liberi di Troy Daniels, decisivo con 21 punti, suo nuovo record stagionale (il precedente erano 16), e del centrone ghanese Bert Bentil, top scorer della serata con 22 punti, piazzando un parziale conclusivo di 11-0 negli ultimi tre minuti.

Olimpia Milano, altra tegola: perde anche capitan Melli. Con l'Efes ora è durissima...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.