Paulo Dybala, "cosa farà dopo la Juve": tutto già scritto, la rivelazione di Oriana Sabatini

La fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, dà un’anticipazione su quale sarà il futuro della Joya, in uscita dalla Juventus in estate quando scadrà il suo contratto. Il 28enne attaccante bianconero rimarrà sicuramente in Europa, come ha dichiarato la donna al programma “Perros de la Calle”, sull’emittente radiofonica “Urbana Play”. Anche se il padre della giovane “vuole portare Paulo al River Plate in tutti i modi, ne parlano ogni settimana — ha detto Sabatini — Ma io non so cosa risponde Paulo (ride, ndr). Il Boca? Guarda, prima di farlo andare al Boca… mio padre scommetto farebbe veramente un bel casino”.

Dybala, futuro in Europa. Ma dove?

Quindi, l’ammissione di Oriana, sempre al programma Perros de la Calle: “Credo che alla fine Paulo rimarrà in Europa”. Quello che è certo è che il matrimonio con la Juve è oramai agli sgoccioli e a tre settimane dalla fine della stagione è ancora mistero su dove l’argentino proseguirà la sua carriera. Le proposte non mancano, dall’Inghilterra — Arsenal, Manchester United, Newcastle e Tottenham — all’Italia, con l’ipotesi Inter ancora d’attualità, e Beppe Marotta pronto al colpaccio, come fatto la scorsa estate con Hakan Calhanoglu, in uscita dal Milan. Al momento, però, la squadra maggiormente interessata sembra essere l’Atletico Madrid.

United, Ten Hag lo vuole al centro del suo progetto

Intanto, la scorsa settimana, l’agente della Joya è stato a Londra per incontrare tre dei quattro club inglesi che sono interessati all’attaccante argentino: l’Arsenal, il Newcastle del ricco Fondo Pif e lo United, che potrebbe fare sul serio. Il neo allenatore dei Red Devils, l’olandese Ten Hag, ex Ajax che l’anno prossimo sostituirà in panchina Ralf Rangnick, lo vuole al centro del progetto, mentre dovrà capire se Cristiano Ronaldo rimarrà o meno a Manchester.

