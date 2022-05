Olimpia stanca e demotivata, sconfitta 80-74 nel recupero a Treviso

Fabrizio Carcano 04 maggio 2022 a

Un’Olimpia Milano stanca e demotivata perde a sorpresa per 80-74 nel recupero a Treviso un match inutile per la classifica, con i milanesi ormai già sicuri del secondo posto, e i Veneto già salvi ma più motivati potendo ancora sperare nei playoff. Sesta sconfitta in campionato in 29 giornate per una AX Armani ancora senza i soliti infortunati Melli e Delaney, e senza i veterani Hines e Rodriguez a riposo con il turn over, con in campo l’oggetto misterioso Trey Kell, fuori da tre mesi per infortunio, alla sua quinta presenza in biancorosso, ovviamente fuori forma e fuori dagli schemi.

Treviso parte forte segnando 15 punti in 5 minuti, scatenando le furie dell’ex Ettore Messina (ha vinto uno scudetto con la Benetton Treviso nel 2003), che obbliga i suoi a suon di strilli a concentrarsi maggiormente in difesa trovando punti in attacco dal solito Datome, capitano in assenza di Melli.

L’AX risale con Bentil e sorpassa a fine quarto sul 18-19 ma la Nutribullet trova un Chillo chirurgico da tre e i folletti Green e Russell preziosi in penetrazione.

La squadra di Nicola (ex giocatore di Messina proprio a Treviso) tiene botta, va all’intervallo sotto di tre sul 29-32, e regge anche nel terzo periodo restando punto a punto con il solito Russell, girando l’ultima boa sul 53-52. Nell’ultimo periodo si spegne l’AX e si accende la Nutribullet che in quattro minuti piazza un break di 13-0 che diventano un 19-5 per il massimo vantaggio sul 72-60, con due siluri di Giordano Bortolani, talento classe 2000 in prestito proprio da Milano.



Che riemerge dal buio con due bombe di Grant e Hall tornando sul 75-70 a tre minuti dalla sirena. Finale con l’Olimpia scarica in difesa (con 51 punti subiti nel secondo tempo) e Treviso che si affida al play Russell, 20 punti, che la chiude con l’ennesimo siluro. Milano resta a quota 46 punti ma la capolista Virtus Bologna a quota 50 era comunque irraggiungibile, per i confronti diretti. L’Olimpia domenica chiuderà la sua stagione sempre in Veneto, giocando un’altra gara inutile per la classifica al Taliercio di Mestre contro la Reyer Venezia alle 20,30.

