Jannik Sinner, "l'aria è diventata sottile": la frase inquietante, cosa sta accadendo al campione

La sconfitta agli ottavi dei Madrid Masters contro il canadese Félix Auger-Aliassime è subito da mettere da parte. Ora ci sono gli Internazionali d’Italia a Roma e Jannik Sinner vuole dare il massimo, tentando di arrivare fino in fondo. Intanto, ha parlato in conferenza stampa prima dell’inizio del torneo: "È normale che ci sia pressione su di me, ma va gestita. Fa parte del gioco quando c'è un certo ranking — ha detto l’altoatesino — L’aria, quando sei tra i primi 10, 15 del mondo, è diversa, l'aria diventa sottile. Ogni dettaglio conta. Sto studiando per fare ancora meglio, vediamo come andrà questa settimana". Per il numero 12 del ranking, il torneo incomincerà martedì contro lo spagnolo Pedro Martínez.

Sinner: "Sconfitta contro Aliassime a Madrid? Mi ha steso" - L’obiettivo sarà quello da mettere subito da parte la Spagna e la già citata sconfitta bruciante contro Aliassime: "Non mi era mai successo di perdere 6-1, 6-2 in poco meno di un’ora, tutto questo mi ha steso — ha detto Sinner —. A mezzanotte ero con Vagnozzi (il suo coach che quest’anno ha sostituto Riccardo Piatti, ndr) a guardare i video della partita. Proviamo a dimenticare quello che è successo". Su Alcaraz è glaciale: "C'è chi sale più in fretta e chi più lentamente, devi metterlo in conto e non farti condizionare".

Per Alcaraz niente Roma, torna al Roland Garros - Intanto, agli Internazionali d'Italia non ci sarà il fresco campione del Masters 1000 di Madrid, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il baby fenomeno, al termine della finale vinta contro Zverev, ha ufficializzato la sua rinuncia al trofeo romano con la speranza di rientrare al 100% per il Roland Garros: "Con la voglia che ho di vincere e lottare per un Grande Slam, la cosa migliore per me è fermarmi per recuperare la caviglia ed essere al meglio a Parigi". Al suo posto, come lucky loser, entra il finlandese Emil Ruusuvuori.







