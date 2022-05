L'AX Armani chiude seconda il campionato, domenica via ai playoff contro Reggio Emilia

Fabrizio Carcano 09 maggio 2022 a

L’AX Armani Milano ha chiuso bene la stagione regolare andando a vincere domenica sera il posticipo della trentesima e ultima giornata al Taliercio contro l’Umana Venezia per 74-69.

Vittoria importante non per la classifica già cristallizzata - con la Segafredo Bologna prima con 52 punti e Milano seconda con 48 - ma per il morale dei biancorossi che vincendo in Laguna hanno cancellato la sconfitta di giovedì a Treviso.

L’Olimpia - priva degli infortunati Melli e Delaney e con Daniels e Rodriguez fuori per turnover - parte bene con i canestri di Shields e Bentil mettendo il naso avanti sul 8-7, prima di subire un break di 9-3 della Reyer spinta dai centimetri di Watt che spinge i suoi alla prima virata sul 16-13.

L’AX stringe le maglie difensive, trova punti da Baldasso e si riporta avanti sul 21-22 al 14’, ma da quel momento l’attacco milanese si inceppa e la difesa si sfalda: Venezia innesca la mano calda di Bramos e avvia un parziale di 20-10 con cui i padroni di casa vanno al riposo sopra di 9 sul 41-32, dopo essere stata avanti anche di undici.

Nel terzo periodo l’Olimpia ricuce con il grande cuore del 36enne Kyle Hines, recupera punto su punto, vira l’ultima boa sotto 56-52 e nell’ultimo quarto conclude la rimonta sorpassando Venezia sul 62-63 con i canestri di Pippo Ricci e allungata da Trey Kell sul 62-68. Venezia non riesce a reagire e Milano scappa a cento secondi dalla fine sul 65-73.

L’Olimpia così ha concluso il campionato con 24 vittorie in 30 giornate e adesso avrà una settimana per preparare il primo turno dei playoff in cui i biancorossi incroceranno Reggio Emilia che ha concluso al settimo posto con 32 punti con 16 vinte e 14 perse.

Mancherà l’ex di turno Niccolò Melli: il lungo reggiano non sarà disponibile almeno per altre due settimane, mentre il regista Delaney potrebbe recuperare già per la prima partita domenica al Forum.



