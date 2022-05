Erling Haaland, l'ultimo capolavoro di Mino Raiola: "Quanto guadagnerà al City". E la commissione... cifre-choc

10 maggio 2022 a

Erling Haaland sarà un giocatore del Manchester City. Espressamente richiesto da Pep Guardiola, il centravanti norvegese può essere il tassello finale di un mosaico fantastico, ma al quale manca la vittoria della Champions League. Anche quest’anno il City si è fatto beffare, stavolta in semifinale e in maniera incredibile, facendosi rimontare allo scadere dal Real Madrid che sembrava ormai già eliminato.

Il City ha confermato ufficialmente di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento di Haaland dal prossimo primo luglio: restano da definire i dettagli del contratto del norvegese. E chiamali dettagli… Mino Raiola ha infatti lasciato in eredità un super contratto: la richiesta è di 50 milioni di ingaggio, più altri 40 di commissioni. A occuparsene sarà l’avvocatessa brasiliana Rafaela Pimenta, che è stata socia per ben 18 anni del super procuratore venuto a mancare recentemente. Adesso toccherà a lei gestire le fortune di molti calciatori di livello mondiale, a partire proprio da Haaland.

Nel suo caso Raiola ha avuto un gran fiuto: lo ha visto in Norvegia al Molde, dopodiché lo ha portato al Salisburgo appena 20enne. Il resto lo ha fatto Haaland, affermandosi subito come uno degli attaccanti più devastanti e al tempo stesso promettenti degli ultimi anni: nel 2020 è poi avvenuto il passaggio al Borussia Dortmund, dove Haaland si è confermato ulteriormente, nonostante qualche infortunio di troppo a frenarne l’ascesa. Il City però non ha avuto alcun dubbio: vuole lui al centro dell’attacco per un nuovo assalto alla Champions.

