Silvio Berlusconi telefona al presidente: "Mi inchino dinnanzi al...", roba clamorosa

Saranno possibili rivali in semifinale dei playoff di Serie B nel caso che il Perugia batta il Brescia, ma intanto Silvio Berlusconi, attuale presidente del Monza, ha già fatto una telefonata al numero uno del club umbro, Massimiliano Santopadre, come ci rivela la rubrica “Segretissimo" di Arnaldo Magro sul quotidiano romano Il Tempo. Tutto ciò è successo venerdì mattina scorso, poche prima dell’ultima giornata di campionato che ha permesso l’ingresso del Grifo ai playoff, al posto del Frosinone allenato da Fabio Grosso: sconfitto internamente dal Pisa, altra squadra ai playoff da terza classificata, che in semifinale incontrerà la vincente tra Ascoli e Benevento.

Berlusconi ignorava il Perugia ai playoff - Questa la discussione tra i vertici dei due club di B, riassunta da Magro: “Sono Silvio Berlusconi, come sta?”, dice il numero uno del club brianzolo. “Presidente ma che onore, non l'avevo mai sentita prima d'ora, che onore”, ripete incredulo l'imprenditore romano. “[…] Volevo solo salutarla. Immaginavo tra me e me a quale ritorno elettorale anche per il mio partito, qualora il mio Monza raggiungesse la Serie A”. E allora è arrivata la risposta di Santopadre: “La capisco Presidente, anche noi del Perugia siamo in corsa per la promozione”. “Ma davvero? — ha risposto lesto Berlusconi — pensi che lo ignoravo del tutto. A questo punto non posso che inchinarmi dinnanzi al Santopadre”. E giù a ridere. L’ex Cavaliere, un uomo che non smette mai di sorprenderci, sia nel bene che nel mare.

