Striscia la Notizia inchioda Allegri: "Simulatore". Il video: cos'è successo davvero in panchina

Massimiliano Allegri ha lamentato di aver subìto una pedata da parte di un calciatore dell’Inter nel concitato finale in cui è stato espulso. La Coppa Italia è stata vinta dai nerazzurri per 4-2 dopo i tempi supplementari, ma sono tante le polemiche che circondano la sfida, innanzitutto quelle arbitrali per il rigore del 2-2 concesso per un contatto tra Lautaro e Bonucci a dieci minuti dalla fine.

Striscia la Notizia ha deciso di occuparsi del caso bollente, ma alla sua maniera: ovvero con l’ironia di Cristiano Militello, che dai 120 minuti della finale di Coppa Italia ha ricavato parecchio materiale di “qualità”. D’altronde le due panchine non se le sono mandate a dire fin dall’inizio e gli animi si sono poi surriscaldati a ridosso degli episodi che hanno indirizzato la Coppa verso l’Inter. “Si è visto un gran calcio e anche una pedata - ha commentato Militello - ma Allegri se la doveva aspettare. Chi di pedata ferisce, di pedata perisce”. Il riferimento è ad episodi riguardanti altre partite, in cui Allegri “calcia” alcuni suoi giocatori.

Le immagini della finale non hanno invece chiarito se la pedata c’è effettivamente stata e da parte di chi. Fabrizio Biasin su Twitter ha condiviso un video che dimostrerebbe che l’allenatore della Juventus non ha ricevuto alcun calcio: “Mario Cecchi, assistenze di Inzaghi, incrocia Allegri. I due si sfiorano. Cecchi chiede scusa. Eccolo qui il ‘calcio’ subìto da Allegri”.

