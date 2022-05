Paulo Dybala, clamoroso scambio tra Juve e Inter? "Chi finisce in bianconero", è calciomercato-terremoto

13 maggio 2022 a

“Il rinnovo? Non lo so ancora. Con i grandi giocatori non si parla all’ultimo minuto”. Così Ivan Perisic ha mandato un messaggio forte e chiaro ai dirigenti dell’Inter, dopo aver siglato i due gol che hanno deciso la Coppa Italia in favore dei nerazzurri. In generale è stata l’intera stagione del croato di alto livello, al punto che il suo sostituto naturale, Robin Gosens, da quando è stato preso non ha praticamente mai visto il campo (complici alcuni problemi fisici).

Perisic è attualmente insostituibile nella squadra di Simone Inzaghi, ma l’Inter sarebbe disposta a rinnovargli il contratto solo a determinate condizioni: nei prossimi giorni dovrebbe consumarsi un incontro decisivo ta la dirigenza e l’entourage del croato, che potrebbe ricevere come offerta un biennale da 4,5 milioni. Il calciatore ne vorrebbe 6, ma potrebbe esserci margine di trattativa, dato che finora non è arrivata alcuna offerta concreta da altre squadre. Si vocifera però che la Juventus sia alla finestra, pronta a realizzare uno “scambio” di parametri zero: Paulo Dybala è infatti già un separato in casa ufficiale e deve decidere solo dove andare, con l’Inter che sembra la destinazione più probabile.

Perisic piace alla Juve per il fatto che sia un top player a costo zero: seppur over 30, il croato sarebbe un giocatore di qualità e di sicuro affidamento per una squadra che si è indebolita molto nelle ultime stagioni e che va parzialmente rifondata, alla luce degli addii di due pilastri come Chiellini e Dybala.

