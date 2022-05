Erjona Sulejmani, "una monumentale chia***": la foto estrema dell'ex moglie della star di Serie A

19 maggio 2022 a

"La riconoscete dalla monumentale chi***pa?". Dagospia non va tanto per il sottile proponendo uno dei suoi proverbiali, succosissimi foto-indovinelli. La ragazza nella foto, ripresa di spalle in topless e slip invisibile, è una vecchia conoscenza del calcio italiano, per i trascorsi del suo ex marito. Si tratta infatti della statuaria, bellissima Erjona Sulejmani, modella, influencer e showgirl albanese che tra il 2015 e il 2017 è stata sposata con Blerim Dzemaili, centrocampista di corsa e quantità (ma anche buona qualità) che in Serie A ha vestito con discreto successo le maglie di Napoli, Torino, Parma, Bologna e Genoa. Un bel curriculum, non c'è che dire. Oggi è tornato nello Zurigo, in Svizzera, Paese di cui ha la cittadinanza nonostante sia nato a Tetovo, in Nord Macedonia, avendo origini albanesi.

La giunonica showgirl, che su Instagram pubblica quasi quotidianamente sue foto ad alto tasso erotico, in bikini o lingerie, alternate a quelle dolcissime con il figlio avuto da Dzemaili, un paio di anni fa aveva scosso il mondo del pallone, anche italiano, parlando dell'omosessualità tra i calciatori.

Intervistata dal talk Rivelo condotto da Lorella Boccia, si era esposta: "Non vedo perché questo tabù dell’omosessualità oggi sia un argomento così duro. Mi riferisco al calcio e in generale. Se ne sentono di tutti i colori… Io dico ‘che ti cambia se giochi a calcio con uno che esce fuori e ha la moglie, la fidanzata… o il fidanzato?!". Nel calcio, assicurava, "ci sono tanti casi…".

