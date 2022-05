Jannick Sinner, la firma che gli stravolge la vita: quanto guadagnerà in 10 anni, cifre mostruose

19 maggio 2022 a

Jannik Sinner passa all'incasso: la Nike ha scelto di rinnovare la sponsorizzazione con il tennista, ricoprendolo di soldi. Il contratto infatti dovrebbe prevedere 150 milioni in 10 anni, come riporta il Corriere della Sera. Il 20enne entra così tra i primi giocatori per guadagni da partnership con aziende di abbigliamento. Questa, comunque, non è l'unica azienda che ha deciso di puntare su di lui come testimonial.

Il campione italiano riscuote sempre più successo: numerosi marchi avrebbero posato gli occhi su di lui. Tra queste c'è la Head, che gli fornisce le racchette, ma anche quelli che lo hanno ingaggiato come volto di campagne pubblicitarie, come Lavazza, Rolex, Technogym, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Fastweb, Gucci, Intesa Sanpaolo. E anche Panini, che durante gli Internazionali ha presentato il manuale illustrato del tennis per bambini a fumetti proprio con il volto di Sinner sopra.

A proposito della scelta di Nike, Marco Calabresi sul Corsera ha scritto: "La scelta di puntare su un ragazzo così giovane ricorda, per certi versi, la scelta di marketing fatta con Michael Jordan, che fu messo sotto contratto nel 1984, subito dopo il college, e proprio grazie all’esplosione di MJ il brand americano riuscì a costruire la sua infinita popolarità e ad accrescere il suo valore". Di recente il tennista è stato sconfitto al Foro Italico contro Tsitsipas, ma adesso è già pronto per il Roland Garros.

