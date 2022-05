Edinson Cavani, clamoroso ritorno in Italia? "Con chi può firmare": la squadra che nessuno immagina

24 maggio 2022 a

“Mi piacerebbe ingaggiare Edinson Cavani, sarebbe un regalo incredibile per la città”. Così Danilo Iervolino ha fomentato ulteriormente i tifosi della Salernitana, ancora ubriachi di gioia per una salvezza miracolosa, arrivata nel più rocambolesco dei modi: i granata hanno perso 0-4 in casa con l’Udinese ma, grazie al pari del Cagliari sul campo della retrocessa Venezia, sono comunque riusciti a mantenere la categoria. Un’impresa, quella firmata dal nuovo presidente, da Walter Sabatini e da Davide Nicola, che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa.

E adesso a Salerno sognano di regalarsi un grande attaccante, uno dei migliori visti in Italia nell’ultimo decennio: a Napoli il Matador Cavani ha fatto sfracelli, adesso è libero a parametro zero dopo aver terminato il suo contratto con il Manchester United. L’uruguaiano viaggia su cifre altissime per la Salernitana (si vocifera che abbia intenzione di chiedere 5 milioni all’anno per il suo prossimo contratto), eppure i granata sembrano davvero intenzionati a fare un tentativo per lui.

D’altronde al momento l’entusiasmo è alle stelle non solo tra i tifosi ma anche all’interno della società. Già al termine della gara contro l’Udinese, nell’euforia generale era stata rivolta a Sabatini una domanda su Cavani: lui non ha confermato né smentito, mentre il presidente Iervolino nelle sue interviste ha dichiarato chiaramente di voler fare un tentativo. Tra l’altro fu proprio Sabatini a portare Cavani a Palermo: da lì è partita una grandissima carriera, con tappe a Napoli, Parigi e Manchester.

