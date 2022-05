Qatar 2022, la frase di Mancini riapre tutti i giochi per i Mondiali: ecco perché

24 maggio 2022 a

Le possibilità che l'Italia possa partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar sono davvero remote. Ma il caso Ecuador potrebbe riaprire i giochi. Come è noto la squadra sudamericana è sotto i riflettori per aver schierato un giocatore colombiano. O almeno questa è l'accusa mossa dal Cile. La Fifa ha aperto una istruttoria per capire bene come stanno le cose.

Nel caso in cui l'Ecuador venisse escluso dalla competizione, si aprirebbe una finestra per un ripescaggio d'urgenza che metterebbe in corsa anche l'Italia per la sua posizione nel ranking Fifa. Fino ad ora di fatto è prevalsa la prudenza, ma una frase del Ct Roberto Mancini sta riaprendo le speranze: "Bisogna vedere come. La voce del possibile ripescaggio dell’Italia è venuta fuori dall’Ecuador o dall’Iran. Noi in questo momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira, c’è il ranking…", ha affermato il commissario tecnico.

Ma non finisce qui. il Ct ha anche parlato della rosa tecninca della Nazionale e a chi gli chiedeva di un possibile ritorno di Balotelli (nell'ultima partita giocata con la sua squadra ha segnato 5 gol), il Mancio risponde così: "alotelli? Quando Mario gioca e fa gol io sono contento – ha concluso Mancini – Comunque ho un rapporto speciale con Mario. C’è stato un momento in cui sarebbe potuto tornare in Nazionale, non è stato così, e ci dispiace veramente".



