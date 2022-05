Ivan Perisic, Zanetti vuota il sacco: "Ultimo minuto?", la rivelazione che cambia tutto

24 maggio 2022 a

L’Inter ha fatto una nuova e ultima offerta a Ivan Perisic: da 4,5 a 5 milioni di parte fissa più bonus (alcuni difficili) per arrivare ai 6 richiesti dal croato. Quest’ultimo si è preso una settimana di tempo per riflettere, dato che gli estimatori non gli mancano: la Juventus e alcuni club di Premier League restano alla finestra, ma alla fine la sensazione è che rimarrà all’Inter, dove in questa stagione è stato tra i migliori per rendimento.

L’ambiente nerazzurro era rimasto un po’ gelato da quella dichiarazione a caldo rilasciata dopo la vittoria della Coppa Italia, tra l’altro con doppietta decisiva proprio di Perisic. “Con i leader non si aspetta l’ultimo minuto per parlare”, le sue parole che erano suonate come un rimprovero alla società ma anche un allarme. A smentire questa ricostruzione del croato è stato Javier Zanetti: l’ex capitano ha sì confermato l’intenzione dell’Inter di trattenerlo, ma anche smentito quelle dichiarazioni post-finale vinta contro la Juventus. “I discorsi sono iniziati a novembre - ha puntualizzato Zanetti - continuare con l’Inter? Adesso sta a lui decidere se proseguire con noi. La volontà di tenerlo c’è sempre stata”.

Poi la bandiera nerazzurra ha affrontato un altro tema caldo del mercato, quello relativo a Paulo Dybala. Secondo le ultime indiscrezioni, l’argentino avrebbe individuato proprio nell’Inter la destinazione più gradita, ma il club sta facendo le sue valutazioni, dato che si tratterebbe di uno stipendio molto importante: “Grandissimo giocatore - ha dichiarato Zanetti - il club farà di tutto per rinforzarsi ancora, vogliamo rimanere competitiva. Con Paulo ho discusso molto, siamo amici da 16 anni, ma non abbiamo toccato l’argomento futuro”.

