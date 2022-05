Josè Mourinho, clamoroso addio alla Roma? "Friedkin avvisato": il motivo della fuga

26 maggio 2022 a

a

a

A Tirana aveva fatto l’impossibile per stringere i denti ed essere in campo, anche se poi lo ha dovuto lasciare dopo un quarto d’ora a causa del riacutizzarsi dell’infortunio di cui già soffriva. Neanche 24 ore dopo Henrikh Mkhitaryan è pronto a firmare con l’Inter: una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno e forse prende in contropiede anche la Roma, giustamente impegnata a festeggiare per la vittoria della Conference League.

Video su questo argomento La Roma vince la Conference League: i tifosi si tuffano nella fontana di Piazza del Popolo

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 33enne armeno è pronto a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione: l’accordo è vicino, tanto che si parla già di visite mediche da mettere in calendario. Dopo l’affare-Dzeko di un anno fa, l’Inter sta quindi per prendere a parametro zero un’altra stella della Roma: Mkhitaryan è infatti stato un giocatore fondamentale in questa stagione, tanto che è stato impiegato in ben 43 partite, praticamente sempre fin quando non si è infortunato.

Mourinho fa la storia sua e della Roma: Zaniolo stende il Feyenoord, goduria giallorossa a Tirana

“Avvisate Dan Friedkin: se Mkhitaryan va all’Inter e la Roma non si rinforza adeguatamente Mourinho è pronto a fare fuoco e fiamme”. È quanto sostiene Dagospia, che tra le righe avanza il sospetto che qualcosa potrebbe incrinarsi con Josè nel caso in cui il club giallorosso non condivida le sue aspirazioni tendenti verso l’alto. La vittoria della Conference League deve infatti essere un punto di partenza per la Roma, che ha bisogno di rinforzi giusti per tornare a competere per le prime quattro posizioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.