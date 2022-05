Milan, le parole durissime di Paolo Maldini rovinano la festa: "Non va bene"

27 maggio 2022 a

Paolo Maldini non usa giri di parole. Dopo la festa scudetto al Milan comncia già a scricchiolare qualcosa. Maldini in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parla del futuro del Milan e soprattutto di quello che potrebbe accadere tra qualche settimana con l'arrivo del fondo RedBird. All'orizzonte potrebbe esserci già un cambio della guardia clamoroso con Maldini e Massara messi da parte.

I due sono in scadenza di contratto e a quanto pare la società non è ancora intervenuta per parlare di rinnovo. E così Maldini alla Gazzetta si sfoga: "C'è da risolvere la questione relativa a Massara e al mio contratto.

Siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato. Devo dire che il nostro percorso per ciò che è successo in passato, anche durante il periodo di crisi con Rangick, trovo poco rispettoso il fatto che a oggi l'amministratore delegato ed Elliott non si siano neanche seduti a parlare con noi. Dico solo a parlare", ha affermato. Poi rincara la dose: "Perché loro potrebbero anche dirci "il vostro lavoro non è stato abbastanza buono per continuare. O può essere che io dica la vostra strategia non mi piace". Come ho detto a suo tempo a me piace essere una sorta di garanzia per il milanista. La verità è che la proprietà non si è mai seduta al tavolo. E questo non va bene". Insomma nemmeno il tempo di far festa che al Milan è già caos.

