Milan, Sandro Tonali rivela tutto: "Donnarumma dopo lo scudetto mi ha mandato un messaggino"

Il Milan ha vinto il suo diciannovesimo scudetto facendo a meno di un giocatore come Gigio Donnarumma. L'ex portiere del Milan ha infatti deciso di mollare i rossoneri per volare a Parigi dove ha trovato l'agguerrita concorrenza di Keylor Navas. Il Milan si è affidato alle mani sapienti di Mike Maignan e ha portato a casa uno scudetto sofferto lasciandosi alle spalle i cugini dell'Inter. Subito dopo la vittoria dello scudetto, tanti tifosi sui social hanno insultato Donnarumma colpevole di aver mollato il Milan e di non essere rimasto per la vittoria dello scudetto. Insomma i tifosi hanno accusato Gigio di aver fatto un errore di valutazione.

Va ricordato che Donnarumma a Parigi ha vinto comunque lo scudetto in Ligue 1, ma di certo ha dovuto condividere la porta con Navas. E ora, qualche giorno dopo la festa scudetto, è Sandro Notali a rivelare un nuovo retroscena. A quanto pare, pochi minuti dopo la fine di Sassuolo-Milan, sul cellulare di Tonali sarebbe arrivato un messaggino da parte di Gigio: "Mi ha scritto lui. Spero sia felice del nostro successo come io lo sono del suo.

È andato a Parigi e ha vinto subito, sapeva che qui c’era un percorso da fare. Mattoncino dopo mattoncino abbiamo costruito la nostra vittoria", ha rivelato il centrocampista alla Gazzetta dello Sport. Insomma Gigio di certo avrà masticato amaro: vincere al Milan da protagonista come ha fatto Miagnan ha un sapore diverso del titolo in Ligue 1.

