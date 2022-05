Fabrizio Carcano 28 maggio 2022 a

a

a

Olimpia Milano, tutto facile nella prima gara della semifinale: Sassari battuta 88-71

Fabrizio Carcano

Tutto facile per l’AX Armani Exchange nella prima partita della semifinale playoff contro il Banco Sardegna Sassari.

Successo per 88-71

dopo una gara sempre condotta dal quarto minuto in poi, con Sassari che non ha mai dato l’impressione di poter ribaltare l’inerzia favorevole biancorossa.

Quarta vittoria consecutiva in quattro gare di playoff - dopo il 3-0 nel precedente turno contro Reggio Emilia - per un’Olimpia (senza Delaney, out per tutto il finale di stagione, con Daniels, Kells e Tarczewski fuori per turnover) partita contratta, affidandosi in attacco alle mani calde di Shields e Datome, subendo qualche canestro di Sassari che galleggia punto a punto sul 15-13 dopo cinque minuti.

I canestri di Shields lanciano il primo strappo milanese sul 32-23, poi sul 39-29. Sassari si affida al solo scatenato Robinson (14 all’intervallo) e l’Olimpia allunga sul 46-34 al 16’ ma senza riuscire a scappare e la Dinamo ricuce all’intervallo sul 50-42.

Ripresa aperta da una fiammata del Banco Sardegna che con un 7-0 si riporta sul 50-49 concretizzando un parziale di 15-4 in tre minuti.

Coach Messina chiama time out e la AX riparte con un 11-2 firmato da Datome e Bentil, riportandosi sul 60-51 e poi sul 71-57 all’ultimo giro di boa.

Ultimo periodo senza storia, con Sassari che in attacco fatica segnare: l’Olimpia allunga sull’80-62 al 34’, chiudendola anticipatamente.

Finale da amichevole con Messina che tiene capitan Melli, rientrato dopo un mese dall’infortunio al polpaccio, in panchina per non essere forzato, e sul parquet concede spazio agli italiani della panchina.

Soddisfatto a fine gara coach Ettore Messina: “Abbiamo giocato una buona partita, ci siamo passati la palla, abbiamo difeso, abbiamo giocato ad un ritmo anche più alto di quello cui siamo abituati per cui sono molto contento, ma è Gara 1 e adesso dobbiamo prepararci per la prossima. E’ una serie che continua a non essere facile. Abbiamo ritrovato Melli, poteva arrivare a 15 minuti, ne ha giocati otto, chiaramente era arrugginito un pochino, dopo un mese in cui era stato ai margini. Ma sono molto contento degli otto minuti e di come li ha fatti, lunedì ne farà ancora di più. E’ stato incoraggiante.”

Lunedì alle 20,45 si gioca gara 2 sempre al Forum.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.