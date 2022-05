Champions, Toni Kroos: "Domanda di m...": quello che nessuno ha notato alla fine di Real-Liverpool

29 maggio 2022 a

Botta e risposta durissimo dopo la finale di Champions vinta per 1-0 dal Real Madrid sul Liverpool. Toni Kroos si è presentato davanti alle telecamere della Zdf dopo la partita. La giornalista lo saluta e tutto, almeno all'inizio fila via liscio. Poi però qualcosa cambia, all'improvviso. Come riporta Goal.com, a indispettire Kroos sono state le domande dell'inviato Nils Kaben.

"La vittoria non era così scontata, guardando il corso della partita", afferma l'inviato. Kroos risponde malissimo: "Pfff, che cosa lo è? Vincere la Champions League non può essere mai dato per scontato. Abbiamo lottato alla grande, sapevamo che il Liverpool è una grande squadra. Cosa intendi per non scontato? Abbiamo vinto, punto!". Ma lo scontro prosegue e si fa sempre più duro. Il giornalista ribatte: "È stata una sorpresa per te che il Real Madrid abbia sofferto così tanto?".

A questo punto Kroos non ci vede più: "Hai avuto 90 minuti per pensare a domande sensate. E ora mi fai due domande di m***a. Pazzesco! È ovvio che a volte puoi soffrire contro squadre come il Liverpool. Che razza di domanda è questa? Non era la fase a gironi, era la finale di Champions League". Il giornalista ha tentato di metterci una pezza, invano. Kroos è rientrato nell'inquadratura per urlare: "Male, davvero male". Insomma la vittoria della Champions ha portato qualche polemica proprio dopo il fischio finale dell'arbitro.

