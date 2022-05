Jannik Sinner, dal dominio al ritiro: delusione a Parigi, cosa gli è successo

30 maggio 2022 a

Ancora una delusione legata a un problema fisico per Jannik Sinner. Il talentuoso tennista italiano è stato costretto a ritirarsi durante gli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione che è in corso sulla storia terra rossa parigina. E pensare che Sinner era partito fortissimo, schiantando Andrey Rublev nel primo set con un 6-1 senza appello.

Non una cosa da poco, considerando che Rublev è settima testa di serie e Jannik undicesima. Poi però sono subentrati fattori esterni, ovvero quel problema al ginocchio sinistro che aveva già accusato alla vigilia dell’incontro del terzo turno. Nel secondo set, quando era sotto 3-2, Sinner ha fatto ricorso al medical timeout: alla ripresa ha provato ad accorciare gli scambi, ma Rublev ha sempre più preso il controllo ed è riuscito a imporsi per 6-4, rimettendo il match completamente in discussione. Jannik ha provato a stringere i denti, pur zoppicando di tanto in tanto, ma alla fine si è dovuto arrendere.

Sotto 2-0 all’inizio del terzo set, Sinner si è reso conto di non poter più proseguire. Encomiabile il fatto che abbia provato a giocare quasi un set e mezzo sul problema al ginocchio, ma alla fine è stato giusto gettare la spugna per non peggiorare ulteriormente la situazione. Rimane l’amarezza per un quarto di finale che era alla portata e che è svanito a causa di problemi fisici.

