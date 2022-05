Mauro Icardi e Wanda Nara in Africa tra i gorilla: il video (molto intimo) che sconvolge il mondo del calcio

31 maggio 2022 a

Mentre Wanda Nara posa in un clamoroso mini-bikini in mezzo alla natura, suo marito Mauro Icardi sfrutta la vacanza in Rwanda per fare incontri particolarmente bizzarri. La coppia più famosa e chiacchierata del calcio mondiale continua a fare la spola tra Milano (la loro città dai tempi dell'Inter) e Parigi, anche se l'attaccante argentino sembra già con più di un piede fuori dal Paris Saint Germain.

Superata la buriana sentimentale del "Wanda-gate", con il triangolo piccante che ha coinvolto anche Eugenia La China Suarez, cantante e showgirl loro connazionale che avrebbe avuto una prolungata tresca con Maurito (con tanto di sms, foto e dettagli compromettenti), si stanno godendo il relax di fine stagione calcistica.

Trasferta africana, nella terra dei gorilla. Tutto, ovviamente, testimoniato su Instagram come da tradizione. E Icardi si ritrova così fianco a fianco con un gigantesco primate, proprio nel momento in cui la natura chiama. "Un'esperienza unica e indimenticabile", scrive Maurito condividendo il video molto intimo. Il viaggio tra i gorilla, non la pipì, per inciso.

"Nella nostra visita in Ruanda - scrive Icardi - abbiamo potuto apprezzare in breve tempo ciò che Dian Fossey ci ha trasmesso durante i suoi 13 anni tra le montagne vulcaniche perse tra le nuvole e la vegetazione della giungla per salvare questa specie in via di estinzione. Poter vivere con questi splendidi gorilla Silverbacks e le loro famiglie nel loro habitat naturale è stata un'esperienza unica e indimenticabile".

