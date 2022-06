Mike Maignan, il retroscena: "Eravamo nel panico, ma...", così l'Inter ha "regalato" lo scudetto al Milan

01 giugno 2022 a

La vittoria dello scudetto da parte del Milan di fatto ha lasciato un segno profondo in tutti i giocatori rossoneri: orgogliosi di aver per portato a casa un titolo che dà slancio alla tradizione vincente di Milanello. E tra i protagonisti di questa ascesa al diciannovesimo scudetto, c'è anche indubbiamente Mike Maignan che ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare come stanno davvero le cose. Infatti il portiere ha voluto precisare qual è stato il vero momento di svolta della stagione, ovvero il preciso istante in cui il Milan ha capito di avercela fatta. "Già all'inizio c'era la volontà di provarci. Poi abbiamo avuto un periodo meno positivo, in cui siamo quasi andati nel panico".

Poi Maignan svela il retroscena: "Ci siamo parlati e rimessi al lavoro dicendoci che non era finita, che c'erano ancora tante partite". A questo punto il portiere rossonero indica la partita chiave: "Quando l'Inter è inciampata a Bologna abbiamo capito che per loro era finita, perché eravamo ormai focalizzati su noi stessi.

E grazie pure all'Inter: dopo il 3-0 in Coppa Italia avevamo il coltello tra i denti. Quella sconfitta ci ha molto motivati...". Parole che spiegano bene cosa è successo dentro lo spogliatoio rossonero e come è nata una vittoria per alcuni inaspettata.

