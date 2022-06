Roberto Mancini, la madre: "A volte i miracoli...", la frase che scatena un tam-tam impazzito

04 giugno 2022 a

È difficile fare i conti con l’eliminazione cocente che abbiamo subito a marzo, a Palermo e contro la Macedonia del Nord, costata l’ingresso ai prossimi Mondiali in Qatar. Per un assenza che bissa il traguardo negativo di quattro anni prima a San Siro, quando con un mesto 0-0, la Nazionale, allora allenata da Gian Piero Ventura, uscì nei playoff contro la Svezia. Tra le 32 squadre qualificate non ci saremo noi, nonostante negli ultimi tempi voci fantomatiche su possibili ripescaggi continuino a farsi largo. L’ultima l’ha accesa Roberto Mancini, speranze già spente pochi giorni fa dal membro della Fifa, Evelina Christillin.

Ora ci si mette anche la mamma di Mancini, Marianna Puolo, che ha detto: "Il ripescaggio ai Mondiali? È quasi impossibile che succeda, lo so, però i miracoli tante volte accadono e potrebbe anche capitare…”, ha detto a Radio Uno. Evidentemente in famiglia se ne parla, visto che lo stesso c.t. azzurro per due volte ha evocato questa possibilità, pur contro le reiterate precisazioni del membro Fifa. C'è solo uno scenario che potrebbe realizzare il miracolo: la "sospensione o espulsione" di una Nazionale europea qualificata ai Mondiali, per motivi di intromissione della politica nella locale Federazione o di discriminazione dei diritti umani. Ma finora non si è visto nulla di tutto questo.

“Roberto non fa i miracoli, gioca con quello che può”

La madre del Mancio difende poi a spada tratta il figlio dopo il fallimento dei playoff, con l’ex allenatore dell’Inter che ha meditato di lasciare il posto a qualche altro collega: “Roberto mica fa i miracoli, gioca con quello che può — ha detto la signora Puolo a Radio Uno — I vivai non ci sono più e quindi non c'è molto di nuovo da prendere".

