Italia-Ungheria, ma cosa fa Politano? Il gesto che nessuno ha notato: un istante prima del gol...

Che bella l’Italia di martedì sera contro l’Ungheria! Un 2-1 convincente, che ci proietta al primo posto del girone di Nations League, con la squadra del c.t. Roberto Mancini che è riuscita così ad approfittare del pari tra Germania e Inghilterra. La strada per la risalita, dopo l’ennesima delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, è ancora lunga, ma gli ingredienti non mancano. E tra i gol di Barella e Pellegrini, la bella notizia della serata di Cesena è l’ottima prestazione di Matteo Politano, che sulla destra per 75’ minuti ha creato più di un problema alla formazione ungherese del c.t. italiano Marco Rossi (sotto gli occhi del premier Viktor Orbán).

L'esterno offensivo del Napoli ha persino trovato l'assist perfetto per il 2-1 di Pellegrini (in gol anche sabato scorso contro la Germania), al termine di un'azione ubriacante. In lui si percepisce la gran voglia di riscatto, dopo la mancata convocazione agli Europei (Mancini gli preferì lo juventino Federico Bernardeschi), e intanto l’ex Sassuolo ai microfoni di Rai Sport ha rivelato: "Sapevo di partire alle spalle dei compagni che poi sono andati all'Europeo e sono felice che lì sia andato tutto bene. Ora cerco di guadagnarmi un posto in Nazionale, so che ci sono giocatori forti”. Oltre all’assist, il calciatore del Napoli si è reso protagonista di uno spunto eccezionale, dribblando due avversari, con tanto di scatto in velocità e tunnel.

L’esultanza di Matteo nel 2-0 ancor prima che la palla finisse in rete

La curiosità che non sfugge alle telecamere è la reazione avuta da Politano al gol del momentaneo 2-0. Dopo aver raggiunto il fondo e scaricato il pallone al centro, il giocatore infatti continua a camminare verso il tabellone pubblicitario e ancor prima di vedere come va a finire l’azione, si gira verso il pubblico ed esulta portando le mani al cielo. Dunque l’attaccante non aspetta che il pallone finisca in rete, ma anticipa la celebrazione del 2-0 e infatti è già girato verso gli spalti, come si può notare. Che eccesso di fiducia!

