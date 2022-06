Harry Kane, "tra le favorite": Italia ripescata al Mondiale? La frase scatena il tam-tam

09 giugno 2022 a

“Chi sono le candidate per la vittoria del Mondiale di Qatar? Ci sono tante formazioni fortissime come la nostra: Germania, Francia, Spagna, Italia, ma ci sono anche Brasile e Argentina”. La gaffe in diretta televisiva è quella di Harry Kane, autore del rigore del pari contro la Germania nella sfida di martedì contro la Germania allenata da Flick. L’attaccante di 28 anni del Tottenham lo ha detto proprio dopo la sfida di Nations League: un abbaglio grande, grandissimo, frutto di una riflessione fatta a Espn al termine del match contro i tedeschi. Talmente convinto delle sue parole da non correggersi durante la diretta tv.

“Tante Nazionali forti, dovremo prepararci al meglio”

Lo scivolone dell'attaccante degli Spurs capita quando gli viene chiesto un pronostico sui Mondiali in Qatar: “Ci sono molti top team che provengono da tutto il mondo — ha continuato Kane ai microfoni di Espn — Ecco perché se vuoi vincere un torneo come i Mondiali devi riuscire a restare su un livello di competitività molto alto per sette partite". Il discorso prosegue, nemmeno l'imbarazzo del cronista spinge Kane a riflettere. "Quindi queste partite di Nations League rappresentano un momento importante per prepararci al meglio".

Italia, impossibile al momento il ripescaggio

Sarà l’incubo per la finale europea persa scorsa estate contro la Nazionale di Roberto Mancini ai rigori, sarà l’“It’s Coming Home” diventato “It’s Coming Rome”, ma alla fine i nostri non saranno presenti a novembre in Qatar, e rimarranno a guardare il torneo più importante di tutti dietro alla tv. E neanche le voci fantasiose girate su possibili ripescaggi potranno cambiare la realtà, nonostante i casi Iran e Castillo/Ecuador. Solo in caso saltasse una delle nazionali europee allora potremmo essere ripescati, altrimenti no.

