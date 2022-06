Shakira e Piquè? La sconvolgente profezia di Mhoni Vidente: nel 2018... come è possibile?

09 giugno 2022 a

"Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione”. Aveva rotto così il silenzio Shakira sabato scorso, annunciando la sua separazione da Gerard Piqué al termine di una relazione durata 12 anni, cominciata fiabescamente sulle note di Waka Waka ai Mondiali in Sudafrica (vinti proprio dalla Spagna del difensore catalano). Anche le storie più lunghe possono finire, e Shakira ha confermato a tutti, sui social, il definitivo addio.

Il finesettimana in Repubblica Ceca e la separazione

Il tutto è esploso quando la 45enne colombiana di Barranquilla ha scoperto (secondo alcune fonti) il tradimento di lui con una studentessa ventenne. E nell'ultimo post su Instagram della cantante non c'è niente di privato: ha postato un video di se stessa che balla insieme ai co-protagonisti del suo nuovo spettacolo Dancing With Myself, Nick Jonas e Liza Koshy. Un post che arriva dopo la loro separazione all’aeroporto di Barcellona, in seguito all’aver trascorso il fine settimana in Repubblica Ceca per il bene dei due figli (il primogenito, Milan, doveva giocare un torneo con la maglia del Barcellona). Con entrambi attenti a non farsi fotografare mai assieme, né a rilasciare nessuna dichiarazione.

L’incredibile previsione del veggente latino nel 2018

Nonostante la separazione, c’è chi non è rimasto sorpreso del tradimento di lui. Tanto che dall’America Latina è iniziato a circolare un video di Mhoni Vidente, uno dei veggenti locali, che nel 2018 aveva previsto che Shakira e Piqué si sarebbero separati per l'infedeltà di lui: "Piqué ha una relazione con una terza persona", disse all'epoca, aggiungendo che Shakira in futuro lo avrebbe beccato con un'altra o addirittura con un altro. "Vivrà una situazione sfortunata e si separerà da Piqué". Dopo quattro anni è andata esattamente così.

