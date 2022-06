Us Open, la lezione degli Usa: il russo Medvedev potrà giocare, un caso internazionale

15 giugno 2022 a

I tennisti provenienti da Russia e Bielorussia potranno regolarmente giocare il torneo di Flushing Meadows, in programma dal 29 agosto all’11 settembre prossimi. Lo hanno reso noto gli organizzatori degli US Open 2022, la Usta (United States Tennis Association), rispondendo di fatto allo stop voluto da Wimbledon contro i giocatori di tali nazionalità. Ciò significa quindi che anche il campione in carica e numero uno del mondo, Daniil Medvedev, potrà scendere in campo per difendere il titolo conquistato a New York lo scorso anno.

La nota dell’United States Tennis Association

“Ci rendiamo conto che ogni organizzazione ha a che fare con diverse circostanze che influenzano le proprie decisioni – spiega nella nota la Usta – Basandoci sulla nostra situazione, permetteremo a tutti i giocatori eleggibili di competere nel torneo, senza nessun riferimento alla nazionalità. Gli atleti russi e bielorussi gareggeranno normalmente sotto bandiera neutra, come accaduto nei tornei delle scorse settimane e al Roland Garros”. Resta, invece, in dubbio la presenza di Novak Djokovic. Per entrare negli Usa, infatti, per il tennista serbo è obbligatorio il pass vaccinale, se le regole non cambieranno. L’idolo dei No Vax, non ha e non ha però alcuna intenzione di farlo.

Wimbledon unico torneo anti-russi e bielorussi

Wimbledon, in programma il 27 giugno, resta quindi (per il momento) l'unico torneo ad aver bloccato i russi e bielorussi, una scelta che ha incontrato mille polemiche, tra tifosi e diverse associazioni. Dopo lo stop imposto dall'All England Club infatti, Atp e Wta decisero di non assegnare nessun punto valido per il ranking. In questo modo il Championship britannico diventa formalmente un’esibizione. Come Medvedev, potranno tornare il numero 8 Andrej Rublev, Karen Khachanov, Aslan Karatsev e il bielorusso Ilya Ivashka. In campo femminile, invece, sono 11 le tenniste al ritorno, tra cui la semifinalista della scorsa stagione Aryna Sabalenka (4 del ranking), Anastasia Pavlyuchenkova, Victoria Azarenka e Daria Kasaktina.

