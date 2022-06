Mondiali di nuoto, la Alvarez sviene sott'acqua: terrore in mondovisione

23 giugno 2022 a

Panico in acqua ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, in Ungheria. L'americana Anita Alvarez è stata colta da malore subito dopo aver terminato il proprio esercizio di nuoto sincronizzato, nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato, ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest.





La nuotatrice è rimasta per qualche lunghissimo secondo sott'acqua, da sola, priva di sensi. Determinante l'intervento della sua allenatrice, che stava seguendo la prova da bordo vasca. Capita la drammaticità della situazione, la coach non ha esitato a tuffarsi e a riportare a galla la sua atleta, tenendole la testa fuori dal pelo dell'acqua e cercando di farla respirare.





Nel caos generale, i medici e i paramedici a quel punto sono intervenuti e hanno trasportato la Alvarez in infermeria, dove fortunatamente è stata dichiarata fuori pericolo dopo alcuni minuti. Grande spavento per tutti, dagli atleti in gara fino ovviamente al pubblico presente nell'impianto e quello che stava seguendo la finale mondiale a casa. La 27enne campionessa di origini messicane è poi uscita dagli spogliatoi sulle proprie gambe, per salutare tutti e rassicurare sulle proprie condizioni di salute ristabilite. "E' stato spaventoso - ha commentato l'allenatrice Andrea Fuentes al quotidiano spagnolo Marca -. Ho dovuto tuffarmi perché ho visto che la sicurezza non lo faceva. Ho visto che non respirava, ma adesso Anita sta bene".

