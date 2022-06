Dalla Serie D alla Juventus in pochi mesi: chi è il 22enne mossa a sorpresa di Agnelli

25 giugno 2022 a

Dalla Serie D alla Juventus nel giro di una manciata di mesi? La favola di Andrea Cambiaso, rivelazione nel neo-retrocesso Genoa, potrebbe concludersi nel modo più imprevedibile. Con una super-promozione a Torino. In realtà il 22enne esterno difensivo la gavetta l'ha fatta eccome: nel 2017, da minorenne, aveva debuttato in D con l'Albisola, per poi passare al Savona (stessa serie) e infine all'Alessandria, in Serie C. Da qui il salto in B con l'Empoli, ventenne. Qualche scampolo di partita gli è bastato per conquistare la Serie A sul campo con i toscani e nel mercato, acquistato dal Genoa.

Nell'ultima, disgraziata stagione con il Grione rossoblu, ha messo insieme 26 presenze in campionato condite da 1 gol, a Marassi contro il Napoli nell'agosto 2021. Contemporaneamente, è diventato una delle colonne dell'Under 21 e presto potrebbe entrare anche nel giro della Nazionale maggiore, considerando la propensione del ct Roberto Mancini a lanciare giovani promesse.

Nelle prossime settimane, scrive la Gazzetta dello Sport, Cambiaso però potrebbe diventare il terzino sinistro della Juve, alternativa al titolare Alex Sandro e sostituto del partente Luca Pellegrini. Per il suo cartellino, però, il Genoa chiede 10 milioni di euro ma il contratto in scadenza fra solo un anno potrebbe facilitare un accordo al ribasso con i bianconeri, magari contando anche su contropartite tecniche come i giovani Ranocchia (centrocampista) o Dragusin (difensore).

