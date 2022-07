GP di Silverstone, Zhou ribaltato: "Com'è ridotta l'auto", la foto-choc e il rischio del pubblico

03 luglio 2022 a

a

a

L’halo ha salvato la vita a Guanyu Zhou, vittima di un terribile incidente alla partenza del Gran Premio di Silverstone. Il pilota dell’Alfa Romeo si è ribaltato in seguito a un contratto con la Mercedes di George Russell e ha terminato la sua corsa rovinosamente contro le barriere, tra l’altro a pochi centimetri dagli spettatori, che hanno rischiato grosso a causa dei detriti.

"Quel dito puntato di Binotto...". Leclerc, caos-Ferrari: oltre al danno, la beffa?

Per fortuna tutto si è concluso per il meglio, con Zhang che è stato portato al centro medico in barella ma che è rimasto sempre cosciente. Un grosso sospiro di sollievo per la Formula 1 e per tutti i suoi tifosi, che ringraziano il sistema salvavita che permette di uscire indenni anche da incidenti potenzialmente mortali come questo. La foto diffusa da Espn sull’auto di Zhou è impressionante: incastrata tra le barriere e la rete di protezione degli spalti, praticamente distrutta.

In tutto ciò il GP di Silverstone è stato a dir poco esaltante dal punto di vista sportivo, con Carlos Sainz che ha centrato la sua prima vittoria in carriera dopo la prima pole position ottenuta sabato. Tensione, però, in casa Ferrari per il clamoroso errore del muretto Ferrari, che in regime di safety car ha richiamato Sainz e non Charles Leclerc (che era primo) ai box, distruggendo la gara del monegasco. Il quale si è mestamente dovuto accontentare del quarto posto, superato anche da Perez e Hamilton.

"Demolito dalla Ferrari": Charles Leclerc, sabotaggio perfetto a Silverstone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.