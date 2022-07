Gp Austria, Verstappen vince la sprint-race. Poi Leclerc e Sainz, ma è "rissa" tra Ferrari

09 luglio 2022 a

Un sabato di passione a Zwelteg, sul Red Bull Ring, in occasione della sprint-race che precede il gp di Austria. Al termine dei 23 giri della mini-gara che determina l'ordine di partenza, si impone Max Verstappen, che con la sua Red Bull appare forte. Anzi, fortissimo nel gran premio di casa e con il pubblico tutto dalla sua parte. Alle sue spalle dunque il tandem dei piloti Ferrari, secondo Charles Leclerc e terzo Carlos Sainz.

Ma il punto è che i due ferraristi hanno ingaggiato nei primissimi giri un duello serratissimo, tra sorpassi e controsorpassi, sfiorando il contatto. Manovre che hanno preoccupato il muretto della Ferrari e che, probabilmente, sono figlie delle tensioni e delle polemiche nate dopo la controversa gara a Silverstone, con la prima vittoria dello spagnolo e con il monegasco che si è sentito "derubato" del primo posto. Insomma, in Ferrari l'atmosfera sembra piuttosto tesa, anche se al termine della sprint-race i due piloti si sono scambiati un saluto e una stretta di mano.

Dunque, quarta posizione per Russel. Poi Perez, Ocon, Magnussen, Hamilton, Schumacher e Bottas. Notevole gara per Mick Schumacher, che a lungo ha tenuto alle sue spalle Hamilton, con cui si è misurato in un duello appassionante. Undicesimo Norris che si mette alle spalle il compagno di squadra Ricciardo, quindi Stroll e Zhou, Gasly, Albon, Tsunoda e Latifi. Ritiri per Vettel e Tsunoda, con la macchina del giapponese che ha avuto un problema al motore a pochi secondi dal via della sprint-race.

