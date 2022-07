Jannik Sinner, crisi con Maria Braccini? Attenzione a questa foto...

15 luglio 2022 a

Talento sul campo, un ottimo Wimbledon disputato e ora… l’amore confermato! Jannik Sinner è sempre molto chiacchierato, non solo per essere un talentuoso numero 10 al mondo e il prospetto del tennis italiano futuro, ma ora anche per aver ritrovato tutto l’affetto che ha bisogno dalla sua ragazza, dopo i problemi del passato. Arrivato nel maggior Grand Slam, in Inghilterra, con zero vittorie sull’erba, è riuscito ad arrivare fino ai quarti, perdendo solo per mano di colui che ha vinto per la quarta volta di fila il torneo, per un totale di sette titoli britannici conquistati: Novak Djokovic. Sarà forse l’influencer Maria Braccini ad avergli dato la carica?

Dalla rottura, a un rapporto sbocciato di nuovo

Da sempre molto restio a parlare della sua vita privata, tra il tennista altoatesino e la Braccini in passato ci sono stati alcuni momenti di difficoltà: alti e bassi negli ultimi mesi talmente frequenti, che si era parlato di una possibile rottura. Un rapporto che, però, sembra continuare, scacciando la crisi, come ci dimostra un indizio social che ha lasciato Sinner nelle ultime ore. L'atleta azzurro, infatti, ha postato una storia Instagram per fare gli auguri di compleanno alla sua ragazza, che proprio questo mercoledì ha compito gli anni: 22, uno in più di Jannik, che spegnerà 21 candeline il prossimo 16 agosto.

Sinner rinuncia agli Atp di Amburgo, torna a fine mese a Umago

Se l’amore sembra confermato, è certa anche la rinuncia di Sinner agli Atp di Amburgo. Dopo il k.o. ai quarti di Wimbledon contro Djokovic, il numero uno azzurro ha annunciato su Instagram (intorno alle mezzanotte) la decisione di saltare il primo appuntamento europeo sul rosso dopo lo Slam londinese, e prima dello swing sul cemento nordamericano. "Dopo aver discusso con il mio team — è scritto nella sua storia — abbiamo preso la decisione di non giocare Amburgo. Mi sono girato leggermente la caviglia quando sono caduto nel quarto di finale (a Wimbledon) e come precauzione abbiamo deciso che è meglio prendersi un po’ più di tempo prima del mio prossimo torneo a Umago. Non vedevo l’ora di giocare ad Amburgo che è una città e un torneo che mi piace moltissimo”. Il 250 in Croazia è in programma a fine mese, dal 25 al 31 luglio.

