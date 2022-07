Nick Kyrgios "scaricato" da sua madre: "Brutta esperienza, perché non lo guardo giocare"

15 luglio 2022 a

Essere tifoso di Nick Kyrgios, di suo, non è facile, figurarsi essere un suo genitore. Un giocatore spesso esuberante e al limite, che ci ha sempre abituato a grandi colpi, ma anche a uscite a vuoto frequenti. Resta comunque per lui l’aver compiuto un grande Wimbledon, raggiungendo la finale una settimana fa, persa però solo per il talento di un grande come Novak Djokovic, al settimo successo inglese nella carriera. Il tennista australiano, però, crea sofferenza. Anche a sua mamma Will, alla quale Nick è molto legato: "Non vuoi essere nel suo box — ha detto la donna in un’intervista con Today —. Davvero non sai cosa fare. Perché non sai quando alzarti? Non sai quando applaudire o quando gridare? Ci sono stata e non è stata una bella esperienza”.

La donna, poi, ha detto al giornale di non aver visto in diretta nemmeno una partita del figlio, stessa sorte per la finale di Wimbledon. Il fuso orario l'ha aiutata, perché è andata dritta a dormire prima dell'inizio: "In realtà non ho visto la partita — ha proseguito nell’intervista mamma Nill —. Non ho visto nessuna delle sue partite. Ho dormito molto bene, in realtà l'ho visto andare in campo. Lo adoro, sai, vederlo camminare per Wimbledon, proprio quell'atmosfera. Adoro vederlo entrare in campo e vedere la reazione degli spettatori. L'ho guardato fino a quando ho pensato che quando hanno iniziato a riscaldarsi e ho detto ‘Buona fortuna’ e sono andato a letto”.

Di Kyrgios ha parlato anche suo fratello Christos, che a ‘Nine's Today' ha spiegato perché il tennista si comporta in questo modo: "Non sarebbe il nostro Nick se non fosse focoso durante la partita, ed è così che gioca, è così che si alza — ha detto Christos Kyrgios —. Cerca di aumentare la sua intensità e quant'altro ed è così che lo fa, ed è quello che sappiamo da lui. I primi giorni è scomodo, ma poi quando capisci, hai bisogno di una valvola di pressione, giusto? Quella è la sua valvola di sfogo".

