Dybala a Roma, l'incrocio (clamoroso) con Totti e Ilary Blasi

Uno è da poco sbarcato alla Roma, l’altro è la bandiera più importante del club giallorosso. Le strane coincidenze che uniscono Paulo Dybala a Francesco Totti. La punta argentina, lunedì sera, si è concesso una serata fuori insieme ai suoi agenti e a qualche amico, per cominciare a respirare l'ambiente romano e le sue prelibatezze. La Joya, infatti, ha fatto tappa al ristorante "L'isola d'oro" di via Salaria, a due passi da Villa Borghese, famoso per le specialità di pesce crudo. Gioco del destino, proprio un locale nel cuore di Totti, che 17 anni fa, in piena attività da attaccante della ‘Magica’, aveva chiesto la mano proprio lì a Ilary Blasi.

Joya, l’Inter sfumata e poi la scelta della Roma - Metà mese fa, però, Totti ha detto addio a Ilary Blasi dopo 20 anni di relazione e tre figli. E chissà che non gliel'abbia consigliato proprio l'ex capitano della Roma, al di là di ciò che il ristorante rappresenta per lui dal punto di vista sentimentale. Se il Pupone non ci vuole pensare e ci dà sotto tra vacanze e padel, Dybala è pronto a stupire e a conquistare il cuore del tifo giallorosso. E pensare che la Capitale sembrava una metà quasi impossibile a inizio estate, quando le toto-voci di mercato lo davano a un passo dall’Inter. Beppe Marotta, a.d. del club nerazzurro e vecchio amico della Joya, ha provato a prenderlo dopo il ritorno di Romelu Lukaku a Milano, bloccato però dagli esuberi di Arturo Vidal, Matis Vecino e Alexis Sanchez. Il cileno ancora non vuole saperne di accettare la buonuscita, per lasciare in anticipo di contratto il club di via della Liberazione.