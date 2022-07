Paul Pogba infortunato? Le cifre che terrorizzano la Juve: quando era allo United...

27 luglio 2022 a

La brutta notizia, dopo aver appena celebrato il suo ritorno alla Juventus: per Paul Pogba è arrivata una lesione del menisco laterale, che lo potrebbe tenere fuori gioco per circa due mesi. Non era dunque un semplice fastidio al ginocchio, quello patito dall’ex Manchester United nell’amichevole degli Usa contro i messicani del Chivas di Guadalajara. Un guaio non di poco conto, specie se la prossima stagione sarà ancor più ristretta per un avvio di calendario ad alta intensità dovuto ai Mondiali di Qatar, che si giocheranno tra i mesi di novembre e dicembre. Ma quello che ancor più preoccupa è che il Polpo negli ultimi tre anni in Inghilterra ha saltato ben 77 partite. Non poche.

Pogba, i dati per infortunio delle ultime due stagioni - Riprendendo i dati su Trasfermarkt, infatti, nella stagione 21/22 il francese ha giocato 27 partite per un totale di 1.782 minuti: ha saltato per infortunio (problemi muscolari alla coscia e complicazioni alla caviglia) 18 match di Premier, due di Champions e due tra FA Cup e Coppa di Lega. Nell'annata 20/21 i dati sono un poco migliori: 2.861 minuti giocati in 42 partite, assente una volta in Champions, tre in Europa League, nove in Premier, due in FA Cup e una in Coppa di Lega.

La stagione 2019-20 la peggiore del francese - La peggiore delle ultime tre stagioni è stata quella 19/20, sempre con la maglia dei Red Devils: solo 1.608 minuti in campo, suddivisi nell'arco di 22 partite. Assente invece in nove match di Europa League, 22 di Premier, quattro di FA Cup e altrettante in Coppa di Lega. Alla base di tutte queste assenze, decisamente tante, infortuni di natura muscolare alla coscia e al polpaccio e un persistente problema alla caviglia. Oggi il nuovo stop, che gli farà saltare le prime partite di A e sicuramente anche quelle di Champions League.