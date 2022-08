Jannik Sinner fa crollare a terra Alcaraz: un clamoroso video rubato

08 agosto 2022 a

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz danno spettacolo anche in allenamento. Tra i due sta nascendo una sana rivalità sportiva: fuori dal campo c’è grande rispetto, come hanno già dimostrato i due giovani tennisti nei recenti incroci di Wimbledon e Umago. In entrambi i casi lo spagnolo ha accettato tranquillamente la sconfitta, anche se dopo aver perso in Croazia ha ammesso di essere andato in confusione e di non aver capito come battere Sinner.

Probabile che i due si incrocino anche durante la stagione sul cemento. Alla vigilia del Masters 1000 di Montreal, Sinner e Alcaraz si sono allenati insieme e hanno dato spettacolo per la gioia degli spettatori presenti. In particolare il video di uno scambio è diventato virale sui social: neanche in allenamento vogliono perdere questi fenomeni in erba, dando vita a un punto spettacolare, vinto alla fine da Sinner, che ha mandato a terra Alcaraz, che si è impegnato al massimo per tenere botta salvo poi cedere momentaneamente allo sforzo.

Dopo la sessione di allenamento lo spagnolo ha pubblicato su Instagram una foto con Sinner in cui entrambi sorridono e hanno i pollici alzati: “Siamo pronti”, è il messaggio postato da Alcaraz. Insomma, il loro rapporto è ottimo e piace molto ai fan e anche ai colleghi come Reilly Opelka: “Due tra i migliori in circolazione”, ha commentato il tennista americano.