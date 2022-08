Juventus, Cuadrado contro Vlahovic: il labiale rubato, alta tensione

24 agosto 2022 a

Il nervosismo per un risultato che non è arrivato, i calciatori della Juve l’hanno subito anche in campo. Per Dusan Vlahovic solo nove palloni toccati — compresi calcio d’inizio e due virgolate — e anche del nervosismo verso il suo compagno Juan Cuadrado. Parliamo dell’episodio al minuto 14, che poteva finire diversamente se solo il colombiano avesse servito l'assist facile per la punta ex Fiorentina, ben posizionata in area di rigore. L’esterno, sfruttando al meglio uno svarione difensivo di Augello, si è infatti involato indisturbato verso la porta di Audero, facendosi però, ingolosire dalla voglia di mettere la palla in rete. Conclusione finita tra le braccia del portiere, mentre Vlahovic è esploso di rabbia, disperandosi per il mancato passaggio.

Cuadrado a Vlahovic: “Non te la passo, non c’è spazio” - Dopo l’esplosione, Vlahovic ha chiesto subito spiegazioni a Cuadrado, che puntando il dito ha sembrato dire: "Non te la passo”, ma anche "Non c'è spazio". Insomma, una scena non chiara che comunque capita milioni di volte in campo, un po' plateale in questo caso, e beccata dalle telecamere. Un'immagine che denota una reazione nervosa, che tradisce un po' di inquietudine nel gruppo che hanno evidenziato anche i tifosi. Il volto di Vlahovic, immortalato dalle telecamere, è stato inequivocabile. E intanto i tifosi della Juve si preoccupano più in grande: per un gioco, quello di Max Allegri, che non decolla e non coinvolge il centrocampo, fatto di passaggi lenti e precisi che non hanno portato gol. E non basta dire che mancavano Pogba e Di Maria…