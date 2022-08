Serie A, l'Udinese ribalta il Monza 2-1. La squadra di Stroppa resta a zero punti

26 agosto 2022 a

a

a

L'Udinese ribalta il Monza 2-1 e si prende la prima vittoria stagionale dopo una sconfitta e un pareggio nelle prime due uscite. Ci pensa Udogie a regalare i 3 punti alla squadra di Sottil, dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Colpani e Beto. Ancora inchiodata a zero punti in classifica la formazione di Stroppa, costretta al terzo ko di fila. Pronti via e i brianzoli hanno subito una buona chance dopo neanche due minuti con Petagna, che sfonda in area e chiama alla risposta Silvestri. Al 13' sono ancora i biancorossi a creare i presupposti per il vantaggio, con Birindelli che mette dentro su assist di Caprari ma è tutto vano per un offside dell'ex Verona. Per l'1-0 del Monza bisogna scavallare la mezz'ora, quando è proprio lo stesso Caprari a servire la palla vincente per il primo gol in Serie A di Colpani.

"Cosa dobbiamo fare". Zanetti scuote l'Inter: girone impossibile? Non proprio...

Passano però una manciata di minuti e l'Udinese pareggia immediatamente con il tap-in sotto porta di Beto su assist di Becao. Il match si accende a ridosso dell'intervallo e prima del riposo i friulani hanno un paio di palle gol con Deulofeu (impreciso prima, murato da Birindelli poi), mentre i padroni di casa rispondono con una grande opportunità sciupata da Caprari (respinto da Silvestri).

"Monza salvo, ecco chi vincerà lo scudetto". Serie A, l'algoritmo che prevede tutto

Nella ripresa resiste il grande equilibrio, ma i ritmi tendono ad abbassarsi con il passare dei minuti. Al 78' sono gli ospiti a mettere la freccia con Udogie, bravissimo a chiudere uno scambio con Nestorovski trafiggendo Di Gregorio da pochi passi. Marrone prova subito a rispondere dall'altra parte, ma all'86' è ancora l'Udinese a sfiorare il definitivo colpo del ko con Pereyra, fermato da un fuorigioco sul tocco di Walace. Nel finale succede poco altro e il Monza è costretto a piegarsi ancora.