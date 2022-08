Charles Leclerc, “sento fumo”: cosa s'incastra nella Ferrari

28 agosto 2022 a

Anche in Belgio si è verificato un episodio davvero sfortunato per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari stava risalendo posizioni a braccetto con Max Verstappen, ma durante la safety car si è reso conto che qualcosa non andava sulla sua monoposto. “Sento puzza di fumo”, ha dichiarato rivolgendosi al muretto in un team radio.

Richiamato immediatamente ai box, effettivamente era successo qualcosa di anomalo, con tanto di principio di incendio che avrebbe potuto terminare la gara di Leclerc dopo soli pochi giri: qualcuno ha strappato una visiera che è finita proprio nell’anteriore destra della Ferrari, che ha quindi cominciato a fumare. Gara subito compromessa per il monegasco, che era già chiamato a rimontare dalla 15esima posizione. Nella sfortuna almeno stavolta è stato in grado di proseguire, seppur dal fondo.

Totalmente diversa, invece, il Gran Premio di Verstappen, che al momento sembra non avere rivali. L’olandese da campione in carica ha impiegato pochissimi giri per rimontare fino alla terza posizione: sarà dura per Carlos Sainz, partito primo, resistere agli attacchi di Verstappen, finora di gran lunga il pilota migliore e più veloce di questo fine settimana del Belgio. Appare quindi sempre più chiuso il Mondiale, con l’olandese saldamente al comando.