Il Sassuolo gela il Torino: Dionisi la vince allo scadere con Alvarez

Il Sassuolo piega 1-0 il Torino nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A, grazie al primo gol di Agustin Alvarez siglato in pieno recupero. Un successo che permette ai neroverdi di portarsi a quota 9 punti, a -1 dai granata che restano a 10. I primi a farsi vedere in fase offensiva sono i padroni di casa con Lukic che, dopo quattro minuti, colpisce la barriera su calcio di punizione. Al 10′ il direttore di gara Baroni estrae il primo cartellino giallo della partita all’indirizzo di Buongiorno, reo di aver commesso un fallo ai danni del giovane D’Andrea, schierato a sorpresa da Alessio Dionisi. Tra i più attivi e propositivi nelle file granata c’è Seck, che in più frangenti prova a rendersi pericoloso, senza però creare grandi problemi a Consigli. I neroverdi, dal loro canto, fanno fatica ad affacciarsi dalle parti di Milinkovic-Savic, che deve disinnescare soltanto una velleitaria conclusione di D’Andrea. Al 37′ Vlasic, su suggerimento di Singo, colpisce il palo e sulla ribattuta arriva Lazaro ad insaccare in rete. L’intervento del var, però, risulta decisivo per annullare la marcatura a causa di un fuorigioco di Vlasic.

Le due squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Nella ripresa si ripete praticamente lo stesso copione della prima frazione di gara, con il Torino che va alla ricerca del gol del vantaggio e il Sassuolo che si difende in maniera ordinata. I tentativi più significativi sono quelli di Harroui e Djidji, i quali comunque non riescono a sbloccare il punteggio. Al 79′ ci prova Laurientè direttamente su calcio di punizione, ma la conclusione viene agevolmente disinnescata da Milinkovic-Savic. Anche nel finale le emozioni latitano, ma in pieno recupero il Sassuolo trova il guizzo decisivo che vale il successo: al 93′ Rogerio crossa per Alvarez che, con un perfetto colpo di testa, beffa Milinkovic-Savic, sigla il primo gol in A e regala i tre punti agli emiliani guidati da Alessio Dionisi.