Angel Di Maria fugge subito dalla Juve? "Già a gennaio..."

27 ottobre 2022 a

a

a

Angel Di Maria ha nostalgia della sua Argentina. Così intitola il Corriere dello Sport sul suo sito web: i risultati non convincenti della squadra di Allegri, stanno facendo ritornare la voglia al Fideo di tornare al Rosario Central. Proprio il club dove è passato dalla giovanili (2002-05) fino alla prima squadra (2005-07). Pensieri che erano stati già anticipati in un’intervista rilanciata anche dalla Conmebol alcune settimane fa, all'interno della trasmissione ‘El Juego Sagrado’, in cui dialogava anche con Ezequiel Lavezzi.

Juventus retrocessa di nuovo? Plusvalenze, cosa può accadere

Voglia di Argentina per Di Maria era già nota in estate

Le parole dell’argentino ex Real e Psg sono diventate virali e sono arrivate in Europa poco dopo la disfatta bianconera di Lisbona, che ha decretato il mancato passaggio di Madama agli ottavi di finale di Champions. Il desiderio di Di Maria di tornare in Argentina non è mai stato nascosto, anche quando in estate richiese un contratto annuale per giocare in questa stagione a Torino. Proprio questa volontà aveva condizionato la trattativa: non due anni come avrebbe preferito il club bianconero, per poter sfruttare i vantaggi fiscali del Decreto Crescita e allo stesso tempo scongiurare il rischio di una stagione con la testa prima al Mondiale e poi alla voglia di casa.

Allegri, è finita: striscione e "vaffa": la Juve è esplosa | Guarda

Le dichiarazioni al programma tv: “Vorrei un anno di calcio argentino”

“Ho sempre avuto in testa di voler tornare al Rosario Central. Questo è un pensiero che valuto anno dopo anno, vedo che le cose al Central non sono così facili, ma l'idea di tornare c'è sempre. Mi piacerebbe potermi godere un anno di calcio argentino”, ha raccontato il giocatore al programma tv. Finora per lui solo 333 minuti di campo, tra uno stop e l'altro per infortunio, con in mezzo la sciagurata espulsione di Monza. Ma al momento, resta un giocatore della Juventus.

Ascolta "L'importanza di chiamarsi Pippen" su Spreaker.