Stefano Pioli, bomba dopo il contratto: "Ho segnato i nomi"

"Non siamo capaci di gestire il pensare di andare in campo risparmiano energie e con un atteggiamento di attesa. Siamo portati ad attaccare e dobbiamo farlo bene, con compattezza ed equilibrio. Il Salisburgo può essere pericoloso in ripartenza, ma dobbiamo giocare come sappiamo”. Firmato: Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa il giorno precedente alla sfida di San Siro contro gli austriaci (fischio di inizio stasera alle 21), che vale un posto agli ottavi da seconda classificata nel girone (dietro al Chelsea di Potter). "Far bene significherà tanto — dice ancora il tecnico parmigiano — Perché è il nostro primo obiettivo stagionale. La squadra sa gestire partite così importanti. Siamo delusi dalla sconfitta col Torino, ma con il Salisburgo è un'altra sfida”.

Pioli: “Passaggio agli ottavi obiettivo stagionale, ci teniamo tanto”

E ancora: “Gli ottavi? Significherebbe tanto, è il nostro obiettivo stagionale e ci siamo guadagnati questa possibilità — dice ancora Pioli — La squadra sa gestire questi grandi impegni, abbiamo giocato partite importanti e pesanti. Siamo delusi per domenica, ma, come ha detto Sandro Tonali, c'è solamente grande concentrazione per la partita di domani”. In merito al prolungamento del suo contratto fino al 2025, Pioli ha proseguito: "Mi sono segnato chi mi ha fatto i complimenti e chi no (ride, ndr). Sono contentissimo di questo rinnovo, ho ringraziato i dirigenti e i calciatori, perché senza di loro questo non sarebbe stato possibile. Questo è un momento per dimostrare che il percorso che abbiamo fatto ci fa crescere. Ci teniamo tanto a passare”.

Pioli su Leao: “Sereno, col Salisburgo al massimo della condizione”

Pioli ha parlato anche della tempistica con cui è arrivato il rinnovo: "Ho apprezzato molto anche questa cosa, così come ho apprezzato che mi hanno proposto un prolungamento più lungo anche se avevano l’opzione per un anno — spiega — È un segnale importante, spero che il nostro percorso insieme sia solo all’inizio. Vogliamo rendere il Milan sempre più grande con obiettivi sempre più ambiziosi. Devo ringraziare la proprietà e il club, qui mi sento apprezzato e stimato e questo per un allenatore è fondamentale". Infine, un pensiero su chi gli ha chiesto di Leao e della sua prestazione sottotono a Torino: "Leao è un grandissimo giocatore, mercoledì sarà al pieno della sua condizione — ha concluso Pioli — L'ho visto bene, sorridente e concentrato. È stato abbastanza facile analizzare la partita di domani. Se i nostri avversari si aspettano che ripeteremo la partita di Torino rimarranno delusi".