Baldanzi-gol, Empoli stende Sassuolo. La Cremonese si salva a Salerno

L'Empoli ha sconfitto il Sassuolo in uno dei match pomeridiani della 13esima giornata di serie A. I toscani si sono imposti con il punteggio di 1-0, grazie al gol di Baldanzi al 64', su assist di Satriano. L'Empoli con questo risultato sale a quota 14, momentaneamente al 12esimo posto, a un solo punto proprio dal Sassuolo.

Si è chiuso in pareggio, sul 2-2, il match Salernitana-Cremonese, valido per la 13esima giornata di serie A. La Cremonese è riuscita a conquistare un punto fondamentale grazie al gol nel finale di Ciofani, al 89', che è riuscito a ribadire in rete dopo aver fallito un rigore, parato da Sepe. Agli uomini di Nicola non è bastato andare due volte in vantaggio, al 3' con Piatek e al 38' con Coulibaly, dopo il primo pareggio di Okereke al 12'. Con questo risultato, la Salernitana sale a 17 punti, momentaneamente al decimo posto, mentre la Cremonese si stacca dal fondo della classifica salendo a quota 6, un punto in più del Verona, che però deve ancora giocare.