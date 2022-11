Koulibaly massacrato dai tifosi: gesto inspiegabile in campo, cosa c'è dietro?

10 novembre 2022 a

Per il Chelsea di Graham Potter è il momento delle difficoltà, dopo essere stato battuto mercoledì sera all’Etihad Stadium dal Manchester City, nei sedicesimi di Coppa di Lega. Il match, terminato 2-0, è stato deciso dalle reti nel secondo tempo di Mahrez e Alvarez, partito titolare al posto di Erling Haaland, che ha avuto un turno di riposo da Guardiola. I Blues sono dunque già fuori da uno dei traguardi stagionali, mentre in Premier League non va meglio, visto che hanno ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite, con le ultime due gare perse contro Brighton e Arsenal. Colpisce come sia arrivato il gol del vantaggio al 53’.

Koulibaly, perché non hai saltato?

Stiamo parlando del calcio di punizione dal limite dell’area, trasformato sapientemente da Mahrez, con un mancino a scavalcare la barriera. L'algerino è stato abile a infilare la palla sul primo palo, quello lontano dal portiere e coperto dagli uomini in barriera. Nei replay, però, si nota come — in posizione frontale e da dietro la porta — tutti i giocatori del Chelsea saltino, tranne uno, che resta inchiodato al terreno come un palo: Koulibaly. Una disattenzione fatale, quella dell'ex Napoli, visto che il pallone calciato da Mahrez è passato esattamente pochi centimetri sopra la sua testa: sarebbe bastato un salto anche minimo per intercettarla e far restare la gara sullo 0-0.

Koulibaly, tante le critiche arrivate sui social

Un errore imperdonabile per i tifosi dei Bleus, che hanno massacrato Kalidou sui social: "È un mistero", "si è fatto un pisolino", "chissà a cosa stava pensando", "patetico", "una disgrazia”. Questi solo alcuni dei commenti che hanno messo in croce il 31enne difensore senegalese, il cui inizio di avventura a Londra non è stato esattamente come sperava, tra panchine all'inizio della gestione Potter e svarioni in campo che raramente eravamo abituati a vedere in Italia.