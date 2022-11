Vlahovic via dalla Juve? "Si deve rompere": rivolta dei tifosi

15 novembre 2022 a

Le ultime sfide di campionato le ha saltate per dei fastidi. Ma poche ore dopo la gara contro la Lazio, Dusan Vlahovic si sta ora regolarmente allenando con la propria Nazionale, in vista del Mondiale in Qatar che aprirà i battenti il prossimo 20 novembre. E i tifosi della Juve, così, hanno espresso il loro disappunto sui social. L’ex Fiorentina sarà pronto con la sua Serbia per l’esordio del 24, in uno dei match più attesi del primo turno dei gironi: quando l’undici guidato in panchina da Dragan Stojkovic, se la vedrà con il Brasile. Appuntamento a cui Vlahovic non vuole assolutamente mancare.

Tante le critiche a Vlahovic sui social

Sui social, però, i tifosi della Vecchia Signora hanno dimostrato di non gradire il ritorno in campo a pieno regime del serbo e commentano con rabbia. Qualcuno scrive: “Si stava risparmiando per il Mondiale, è chiaro”. E ancora: “Speriamo di venderlo in fretta — si aggiunga — prima che valga meno dei 70 milioni che lo abbiamo pagato”. Un altro tifoso guarda il lato positivo e scrive: “La Juve ha vinto lo stesso”. Mentre non manca chi ci va giù pesante e commenta: “Si deve infortunare alla prima”.

Le parole di Allegri pre-Lazio avevano fatto infuriare i tifosi

La rabbia dei tifosi bianconeri era montata già da prima della sfida contro la Lazio, quando Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, aveva annunciato l’assenza della punta serba nella sfida contro la squadra di Maurizio Sarri: “Vlahovic non se la sente — aveva detto l’allenatore toscano — Si è allenato parzialmente in gruppo, ma ci ho parlato e mi ha detto che domani non se la sente”.