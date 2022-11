Mourinho, "insulto gravissimo": quante giornate di squalifica si becca

15 novembre 2022 a

La pausa è arrivata al momento giusto per la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi non hanno mai brillato dal punto di vista del gioco, ma nelle ultime settimane pure i risultati hanno iniziato a peggiorare, con tanto di sconfitta nel derby con la Lazio. L’allenatore portoghese ha iniziato a sparare a zero contro alcuni suoi calciatori, a riprova di un’atmosfera non proprio idilliaca all’interno dello spogliatoio giallorosso.

Questi due mesi dovranno servire alla Roma per rimettersi in carreggiata e ripartire in campionato in maniera migliore. A gennaio, però, non ci sarà Mou in panchina a causa del rosso rimediato verso la fine dell’incontro pareggiato in extremis con il Torino: l’allenatore è stato punito dal giudice sportivo con due giornate di squalifica per aver “al 44’ del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo”.

Mourinho aveva riconosciuto di aver esagerato già nel post-partita: “Il rosso è giusto. Ho avuto l’umiltà di scusarmi nel post gara ma della performance dell’arbitro (Rapuano di Rimini, ndr) e della sua influenza ipotetica nello sviluppo del gioco non voglio parlare”. Il giudice sportivo ha inoltre squalificato per una giornata Candreva (Salernitana), Djuricic (Sampdoria) e Buongiorno (Torino).