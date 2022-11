Qatar 2022, Argentina sotto choc: crollo con l'Arabia Saudita

22 novembre 2022 a

Il primo upset del Mondiale di Qatar 2022 lo firma l’Arabia Saudita ai danni dell’Argentina. Troppo poco squadra, quella dei campioni dell’ultima Copa America, che è caduta con tutte le scarpe nelle trappole preparate dai modesti ma volenterosi sauditi. E pensare che il primo tempo poteva essere una mattanza a livello di risultato: subito un rigore trasformato da Leo Messi per mettere in discesa la gara.

Poi tante occasioni per raddoppiare, spesso vanificate dalla trappola del fuorigioco in cui gli argentini sono cascati ripetutamente. Era anche arrivato il raddoppio di Lautaro Martinez, annullato però per una spalla considerata in offside dal Var. Nonostante ciò l’1-0 con cui si era arrivati all’intervallo sembrava far dormire sonni tranquilli all’Argentina: allora ci ha pensato l’Arabia Saudita a darle la sveglia con un uno-due a inizio ripresa che è stato micidiale. I sauditi sono infatti rientrati in campo con grande vigore e una volta ritrovatisi in vantaggio hanno dato letteralmente battaglia su ogni pallone.

L’Argentina ha provato a riprendere in mano la partita, ma non ha creato praticamente nulla: tutti fermi ad aspettare un’invenzione di Messi, davvero troppo poco per battere anche l’Arabia Saudita. Adesso per i sudamericani si mette malissimo: questa doveva essere la partita più facile del girone, considerando che le altre due avversarie, Messico e Polonia, sono decisamente più competitive dell’Arabia Saudita.