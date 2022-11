Qatar 2022, vicino a una bara... cosa spunta, il video-choc

22 novembre 2022 a

In alcuni Paesi i Mondiali di calcio sono considerati alla stregua di un rito religioso. Ciò avviene soprattutto in Sud America, dove la gente è pazza per i propri beniamini, che in questo caso sono chiamati a difendere l’onore dei rispettivi Paesi in Qatar. Dall’Ecuador è diventato virale nelle ultime ore il video che racchiude tutta la passione per la propria nazionale di calcio.

Un intero popolo ha svuotato le strade per seguire l’esordio dell’Ecuador, che tra l’altro ha vinto senza problemi contro i padroni di casa del Qatar e così facendo ha aumentato le possibilità di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Praticamente nessuno ha voluto perdersi la prima partita della nazionale al Mondiale, persino chi aveva un più che valido motivo per non essere davanti al televisore. È il caso di alcune persone che, pur essendo nel bel mezzo di un funerale, ha deciso di piazzare “discretamente” una tv al fianco della bara, in modo da poter seguire l’esordio dell’Ecuador in Qatar.

Il video tratto dal funerale è finito in rete ed è diventato ovviamente virale: si vedono diverse persone posare lo sguardo sul televisore, con buona pace del defunto. Di certo le reti segnate da Valencia avranno confortato un minimo le persone che erano lì per dire addio alla persona cara scomparsa. Tornando all’Ecuador, la qualificazione alla fase finale passerà dalle prossime due sfide contro Olanda e Senegal.