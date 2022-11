Qatar 2022, alcol allo stadio? Per il tifoso finisce malissimo: il video

24 novembre 2022 a

Niente alcolici per i tifosi, niente fasce arcobaleno per i calciatori all’interno dei campi da gioco dei Mondiali in Qatar. L'ordine del governo del Paese arabo è stato perentorio e l'applicazione ferrea, al punto da mettere in difficoltà la stessa Fifa per rapporti con gli sponsor della Coppa. E non solo, c’è rigidità anche sull’abbigliamento — per gli uomini e soprattutto le donne — fino alla possibilità di scambiare effusioni in pubblico. Non tutti i tifosi però si sono arresi, come accaduto in Polonia-Messico, dove un tifoso sudamericano ha trovato una maniera abbastanza ingegnosa per introdurre all’interno dell’impianto dei liquidi vietati dalla legge.

Il binocolo “contenitore” di liquidi

Si tratta di un finto binocolo provabile negli store online, che hanno una capienza fino al mezzo litro. La lente dove si poggiano gli occhi altro non è che il tappo della piccola tanica confezionata all'interno dell’involucro, dalla forma ingannevole per molti ma non per l'agente che non s'è lasciato raggirare da quel trucco. Come dimostra il video sopra, infatti, ha notato il beccuccio utile a rabboccare il recipiente e a bere, eseguendo la confisca dell'oggetto mentre il collega, che era accanto, a lui sorrideva divertito. Se c’era dell’alcol dentro alla bottiglietta non possiamo saperlo, certo è che il gesto avrà fatto sorridere in molti.

