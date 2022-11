24 novembre 2022 a

a

a

Il Brasile supera 2-0 la Serbia nella gara valida per la prima giornata del Gruppo G del Mondiale in Qatar. Decisiva la doppietta di Richarlison al 17' e al 28' della ripresa. La Seleçao sale così a 3 punti in classifica agganciando la Svizzera, che questa mattina ha battuto il Camerun 1-0.

(LaPresse)